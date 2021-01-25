В префектуре Хиросима за проникновение в женскую купальню арестован школьный учитель
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В общественной купальне в городе Фукуяма преф. Хиросима был арестован мужчина, который проник в женское отделение, надев парик и переодевшись женщиной. Это был Накаока Исаму (36 лет), учитель префектуральной школы старшей ступени Футю-хигаси.
По данным полиции, Накаока, используя женский парик, косметику и женскую одежду, проник в женское отделение общественной купальни в городе Фукуяма после полуночи 24 января и замечен одной из посетительниц, она сообщила персоналу, который и задержал мужчину.
Накаока выразил искреннее сожаление о своём непростительном поведении, совет по образованию префектуры Хиросима также выразил сожаление и осудил случившееся, если такой проступок действительно имел место.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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