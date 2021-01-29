Почта Японии впервые за 70 лет выпустила марку в 1 йену
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Почта Японии с 14 апреля выпустит новую марку стоимостью в 1 йену впервые за 70 лет.
Будет выпущено 100 миллионов экземпляров марок с изображением маскота Почты Японии «почтового медведя» Посукума.
Новая марка в 1 йену станет первой такой маркой за 70 лет после выпуска в 1951 году с портретом Маэдзимы Хисока, которого называют «отцом современной японской почты».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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