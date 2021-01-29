Вакцинация в разных странах мира: по доле вакцинированных среди населения лидирует Израиль, вакцинировано 30%
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Вакцинацию против нового коронавируса в Японии планируется начать в конце февраля. Как обстоят дела в других странах мира?
В Соединённых Штатах, где находятся компании Pfizer и Moderna, сделано 21,69 миллиона прививок.
В Великобритании, которая первой начала вакцинацию, вакцинировано более 7 миллионов человек.
По уровню вакцинации на первом месте Израиль с 30% вакцинированных.
Однако вакцинация идет медленнее, чем ожидалось изначально, в США вакцинировано около 6%, а в Великобритании – 11,1%.
Во Франции, где собирала данные FNN, количество прививок превысило 1,24 миллиона, а уровень вакцинации составил всего 1,8%.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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