Генеральный секретарь ЛДП Никай Тосихиро выступил против возможной отставки президента оргкомитета Олимпийских игр в связи с его сексистским заявлением

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Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Никай Тосихиро выразил надежду на то, что президент оргкомитета Олимпийских игр Мори Ёсиро останется на посту. Вопрос о его отставке возник из-за его заявления о том, что женщины в правлении оргкомитета будут много говорить.

Генеральный секретарь сказал: «Я бы хотел, чтобы президент Мори поступил правильно в ответ на ожидания окружающих» и выразил надежду, что Мори продолжит работу, поскольку отказался от своих замечаний.

В связи с тем, что волонтёры Игр один за другим отказываются работать, Никай сказал, что они могут передумать, когда ситуация станет боле спокойной, «А если действительно хотят бросить, то придётся набирать и включать в состав новых добровольцев».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 февраля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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