В Японии 7 марта зафиксировано 1085 случаев заражения за день, за время вакцинирования выявлено три случая анафилаксии

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За 7 марта по всей стране новым коронавирусом заразилось 1065 человек, пятый день подряд их число превышает 1000 человек.

Кроме того, подтверждён третий случай анафилаксии в результате вакцинации.

7 марта в Токио выявлено 237 новых случаев заболевания, что на 92 меньше, чем в предыдущее воскресенье.

Среди типов путей заражения количество домашних инфекций было самым высоким – 61, в том числе в нескольких случаях было вовлечено четыре члена семьи.

Количество тяжелобольных увеличилось за день на 1 человека до 52 человек.

Среди 1065 новых инфицированных в стране 123 случая было в префектуре Сайтама и 119 в префектуре Канагава, общее количество по стране пятый день подряд превышает 1000 человек.

6 марта число тяжелобольных по стране составляло 373 человека, превышая 300 в течение четырёх дней подряд.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения у вакцинированной 7 марта женщины в возрасте 30-39 лет развились симптомы анафилаксии, такие как кашель, удушье и дискомфорт в горле примерно через 5 минут после прививки.

После приёма лекарств состояние женщины улучшилось, но она была госпитализирована для последующего наблюдения.

У женщины ранее наблюдались аллергические реакции на продукты питания, животных и пестициды, это третий случай анафилаксии в Японии.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 марта. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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