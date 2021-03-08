В Японии 7 марта зафиксировано 1085 случаев заражения за день, за время вакцинирования выявлено три случая анафилаксии
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За 7 марта по всей стране новым коронавирусом заразилось 1065 человек, пятый день подряд их число превышает 1000 человек.
Кроме того, подтверждён третий случай анафилаксии в результате вакцинации.
7 марта в Токио выявлено 237 новых случаев заболевания, что на 92 меньше, чем в предыдущее воскресенье.
Среди типов путей заражения количество домашних инфекций было самым высоким – 61, в том числе в нескольких случаях было вовлечено четыре члена семьи.
Количество тяжелобольных увеличилось за день на 1 человека до 52 человек.
Среди 1065 новых инфицированных в стране 123 случая было в префектуре Сайтама и 119 в префектуре Канагава, общее количество по стране пятый день подряд превышает 1000 человек.
6 марта число тяжелобольных по стране составляло 373 человека, превышая 300 в течение четырёх дней подряд.
По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения у вакцинированной 7 марта женщины в возрасте 30-39 лет развились симптомы анафилаксии, такие как кашель, удушье и дискомфорт в горле примерно через 5 минут после прививки.
После приёма лекарств состояние женщины улучшилось, но она была госпитализирована для последующего наблюдения.
У женщины ранее наблюдались аллергические реакции на продукты питания, животных и пестициды, это третий случай анафилаксии в Японии.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 марта. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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