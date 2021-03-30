Спасшийся от цунами на 15-метровой дымовой трубе рассказал о пережитом и стремится передать памяти о бедствии будущим поколениям

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Ведущая Като Аяко:

Сегодня десятилетняя годовщина разрушительного землетрясения в Восточной Японии. Я нахожусь в городе Рикудзэн Такада, где 10 лет назад огромное цунами унесло жизни более 1700 человек. Я стою на крыше здания высотой около 14 метров. Высота обрушившегося на город цунами достигала 15 метров. Посмотрите на этот знак. Это отметка уровня воды при цунами. Вода доходила до этой точки.

Ведущая Като Аяко:

Раньше здесь располагалась центральная часть города. Здесь было много зданий, здесь жили люди. Сейчас, по прошествии 10 лет, сохранилось только это здание. Мужчина, который чудом спасся на этом здании, решил оставить его, чтобы сохранить память о стихийном бедствии. В нашей передаче «Для будущих поколений» мы расскажем о том, как передать память о стихийном бедствии будущим поколениям.

Спасительная труба на крыше

Ведущая Като Аяко:

Здравствуйте. Меня зовут Като. Рада познакомиться.

Ёнэдзава Юити:

Меня зовут Ёнэдзава. Здравствуйте.

11 марта Като приехала в город Рикудзэн-Такада, чтобы встретиться с Ёнэдзавой.



Ёнэдзава Юити

До землетрясения Ёнэдзава владел магазином по продаже упаковочных материалов. Когда на город обрушилось цунами, Ёнэдзава забрался на трубу на крыше здания, и это спасло ему жизнь. На снятом Ёнэдзавой видео видно, что цунами дошло до основания трубы на крыше.

Ёнэдзава Юити (кадры во время цунами):

Какой ужас!

Дрожа от холода и страха, Ёнэдзава провёл на крыше всю ночь. Когда схлынула вода, на крыше остался слой грязи, и Ёнэдзава сделал на грязи надпись «SOS НЕ МОГУ ВЫБРАТЬСЯ», чтобы его забрал вертолёт. На следующий день, 12 марта, Ёнэдзаву эвакуировали силы самообороны.

Память о пережитом ужасе

11 марта 10 лет назад. После сильнейших подземных толчков Ёнэдзава пошёл наводить порядок на складе. Ведущая Като расспросила его о том, что произошло дальше.

Ёнэдзава Юити:

Я оставил родителей в здании муниципального центра и пошёл на склад. Я ещё не знал, что вижу родителей в последний раз.



«Я пошёл на склад, не зная, что вижу родителей в последний раз»

Ёнэдзава начал убираться на складе, но услышал призыв к эвакуации из-за прибывающего цунами и побежал в это здание. Он поднялся на крышу.

Ёнэдзава Юити:

Оглядевшись по сторонам, я увидел, что всё вокруг почернело.



«Всё вокруг почернело»

Ёнэдзава Юити：

Я моментально взобрался по этой лестнице. Я решил залезть как можно выше. Это случилось именно тогда.

Когда я залез вот сюда, я посмотрел в сторону моря. И именно в этот момент волна захлестнула ограждение на крыше.



«Волна цунами захлестнула ограждение на крыше»

Ведущая Като Аяко:

Когда вы забрались сюда, цунами уже достигло крыши.

Ёнэдзава Юити:

Да, вода уже была здесь, она захлёстывала крышу.

Ведущая Като Аяко:

Увидев такое, можно оцепенеть от страха, но вы сумели забраться по лестнице и залезть на узкую трубу.

Ёнэдзава Юити:

Я залез на трубу, уцепился за неё и ждал, когда пройдёт цунами. Уровень воды поднимался прямо на глазах. Иногда я думал, что мне пришёл конец, но изо всех сил вцепился в трубу и ждал. К счастью, вода дошла только до моих ног.



«Я вцепился в трубу и переждал цунами»

Ёнэдзава Юити:

Оглядевшись по сторонам, я увидел, что муниципальный центр полностью затоплен. Окрестности напоминали бак стиральной машины. Я понял, что мои родители и младший брат погибли.

Ведущая Като поднимается на трубу.

Ведущая Като Аяко:

Вы были здесь... Здесь так мало места, еле-еле можно сесть. Страшно сидеть на такой высоте, но ещё страшнее было пережидать цунами.



«Здесь так мало места»

Наследие стихийного бедствия

Здание спасло Ёнэдзаве жизнь. Он решил сохранить его в качестве памятника о стихийном бедствии. Сразу после трагедии он начал рассказывать людям о пережитом опыте.



Ёнэдзава принял решение сохранить здание

Высота обружившегося на город Рикудзэн Такада цунами достигала 17 метров. Оно унесло жизни 1606 человек, ещё 202 пропали без вести. В городе ведутся восстановительные работы – сносят старые здания, приподнимают фундамент. Местность сильно изменилась. Одиноко стоящее старое здание – один из немногочисленных символов, напоминающих о прежнем облике города.



Символ, напоминающий о прежнем облике города

В 2014 году Ёнэдзава Юити сказал:

Я хочу, чтобы когда построят новый город, мы не забывали прежний облик города и погибших людей.

Дочь Ёнэдзавы Таэ родилась за месяц до землетрясения, поэтому она не видела цунами, однако отец сумел передать ей свой опыт.

Ёнэдзава Таэ (2019 год):

Я всегда буду помнить, что во время цунами нужно убегать на возвышенность.



«Я всегда буду помнить, что во время цунами нужно убегать на возвышенность»

Таэ тоже участвует в деятельности по борьбе с бедствиями.

Дочь – последовательница отца

Ёнэдзава сохранил спасшее ему жизнь здание в качестве безмолвного свидетеля стихийного бедствия и продолжает делиться с людьми пережитым опытом. У него уже есть последователь. С кем встретилась ведущая Като в магазине Ёнэдзавы, открытом после восстановительных работ в 2019 году?



Новый магазин Ёнэдзавы

Ведущая Като Аяко:

Здравствуйте!

Ёнэдзава Таэ:

Меня зовут Ёнэдзава Таэ.

Нас приветствует единственная дочь Ёнэдзавы – Таэ. Она родилась за месяц до землетрясения. В апреле она пойдёт в 5 класс.



В апреле Таэ пойдёт в 5 класс

Ёнэдзава Юити:

Моя дочь стала первым покупателем этого магазина.

Ведущая Като Аяко:

Почему ты захотела стать первым покупателем?

Ёнэдзава Таэ:

Потому что магазин новый.

Отец много раз приходил вместе с Таэ к зданию, которое спасло ему жизнь во время цунами, и рассказывал ей о случившемся. Вот разговор отца и дочери, записанный в 2019 году.

Ёнэдзава Юити:

Таэ, что ты будешь делать, если придёт цунами?

Ёнэдзава Таэ:

Убегу на возвышенность.



– Таэ, что ты будешь делать, если случится землетрясение? – Убегу на возвышенность

Ёнэдзава Юити:

Убежишь на возвышенность? Правильно, подальше от моря. Главное – убежать. Никогда не забывай об этом.

В 2019 году Таэ вместе с отцом посещала курсы по подготовке мастеров по борьбе с последствиями стихийных бедствий в городе Рикудзэн Такада. Маленькая Таэ изо всех сил старалась овладеть мерами первой помощи.



Тренировка по оказанию первой помощи

Изначально в курсах могли участвовать дети старше 12 лет, но муниципальные власти учредили детскую категорию и выдали Таэ сертификат.



Детский сертификат мастера по борьбе с последствиями стихийных бедствий

Ёнэдзава Таэ:

Я хочу рассказать всем друзьям, что меры по борьбе с бедствиями могут спасти много жизней.

Дочь стала настоящей преемницей своего отца, неустанно передающего людям свой опыт выживания во время стихийного бедствия.

(передача «News It!» от 11 марта)

(FNN Prime Online, 11.03.2021. Оригинал статьи на японском языке читайте здесь)

https://www.fnn.jp/

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