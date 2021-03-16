Внезапную смерть 45-летнего работника Sony признали смертью от переутомления
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Инспекция трудовых стандартов в Мита (токийский район Минато) определила смерть сотрудника Sony, внезапно скончавшегося в Дубае, где он жил в тот момент, как несчастный случай на производстве.
По словам юристов, старший менеджер Sony в Дубае (ОАЭ) в январе 2018 года внезапно скончался в возрасте 45 лет из-за сердечной болезни.
Управление по трудовым нормам в Мита установило, что причиной несчастного случая была высокая продолжительность рабочего дня, в том числе работа в праздничные дни и сверхурочная работа ночью.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 марта. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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