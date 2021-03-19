В Китае расследуют деятельность «японца», торговавшего железными изделиями, изготовленными «по традиционной японской технологии»

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Железные кастрюли, «сделанные по традиционной японской технологии», стали очень популярным товаром в Китае. В рекламе продукции фигурирует человек, который называет себя «Ито Кэйта», он якобы глава компании в четвёртом поколении.

Однако в рекламном ролике немало странностей. Это не «традиционная японская технология», и этот человек – вовсе не «глава компании в четвёртом поколении».

Более того, если вслушаться в сказанное, то и по-японски он говорит странно: «Железные кастрюли – товар повседневного спроса, и они доставляли удобство в жизнь людей».

На самом деле это китайский актёр.

По сообщениям китайских СМИ, к декабрю 2020 года компания продала через интернет-магазины «железных кастрюль, изготовленных по традиционной японской технологии» на сумму почти в 500 миллионов йен.

Есть и другие странности. В рекламе показаны фотографии «первого» и «второго» глав компании, однако фотография «первого» в точности напоминает писателя Сига Наоя, «второй глава компании» представлен фотографией поэта и скульптора Такамуры Котаро.

Кастрюли стоили дорого, они продавались примерно за 20 000 йен (около 200 долларов США).

Все надписи на упаковочной коробке – на японском языке, есть надпись «импортировано из Японии» и указан адрес реального места в префектуре Тояма. Однако, когда попытались выяснить подробности в городе Имидзу в префектуре Тояма, там сказали, что такая компания там не зарегистрирована, и никогда не слышали, чтобы железные кастрюли считались знаменитым местным продуктом.

Посетили также и офисное здание, указанное в адресе посреднической компании в Шанхае, и поговорили с охраной. Охранник говорит: «Железные кастрюли? Для жаркого? Нет, не знаю». Был ли вообще здесь офис той компании?

По сообщениям китайских СМИ, китайские власти закрыли задействованные в этой торговле склады в декабре 2020 года по подозрению в продаже кастрюль, место производства которых заведомо было указано неверно. Расследование ещё продолжается.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 марта. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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