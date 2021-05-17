Губернатор Токио Коикэ Юрико указала но рост числа случаев издевательств при удалённом способе работы и намерена провести консультации

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Губернатор Токио Коикэ Юрико указала на появление ряда случаев издевательств при удалённой работе, назвав их словом римохара (от англ remote harassment, «удалённые издевательства», – прим. перев.) и объявила, что проведёт специальные консультации.

Губернатор Коикэ сказала: «Часто случается то, что некоторые называют римохара, – когда контролируют, заставляя держать постоянно включённой камеру, отпускают ненужные замечания о форме одежды или макияжа подчинённых».

Консультации по поводу римохара можно будет получить по телефону или электронной почте в течение двух дней, 27 и 28 мая.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 14 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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