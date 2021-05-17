В Йокогаме уже 11-й день не могут найти сбежавшего питона

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Жёлтый питон длиной около 3,5 метров 6 мая сбежал из квартиры в р-не Тоцука в Йокогаме. Его не могут найти уже 11 дней; 16 мая около 100 человек из пожарных служб совместно с местной пожарной командой обыскали близлежащую гору и окрестности, но змею не нашли.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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