В Японии обнаружены новые карты, которые создал Ино Тадатака, знаменитый картограф начала XIX века

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В Японии сообщают об обнаружении неизвестных ранее карт, которые составил Ино Тадатака, знаменитый картограф, известный как «человек, прошедший 40 миллионов шагов».

Ота Хироси, исполнительный директор Японского картографического общества, сказал, что это важное открытие века для людей, занимающихся картографией.

В период Эдо Ино Тадатака прошёл около 35 000 км, или 40 миллионов шагов, что примерно эквивалентно кругосветному путешествию, измерил территорию всей страны и впервые создал подробную карту Японии.

Найденные карты являются окончательной версией небольших карт, представленных Ино и сотрудниками сёгунату в 1821 году. Три карты хранились в музее в городе Китакюсю преф. Фукуока.

Полный набор из трёх карт в Японии нашли во второй раз. Указывают на их хорошую сохранность и высокую академическую ценность.

В 2021 году исполняется ровно 200 лет с тех пор, как Ино Тадатака завершил свою карту.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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