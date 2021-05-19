В городе Гамагоори преф. Айти из-за жалоб жильцов на «мусорный дом» мэрия удалила скопившийся у дороги на протяжении около 50 метров мусор

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У дороги скопилось большое количество одежды и прочего мусора – у «мусорного дома» в г. Гамагоори преф. Айти одежда и посуда были сложены кучами метров на 50, выпирали на дорогу и источали неприятный запах, из-за чего люди стали жаловаться.

Административные меры начались в 9:00 18 мая. Семнадцать городских работников и подрядчиков складывали одежду и прочий мусор в корзины и выбрасывали.

Город Гамагоори осуществил эти меры на основании «Постановления о мусорных домах», принятого три года назад.

Домовладелец, мужчина около 60 лет, собирал всё это в местах сбора вторсырья на протяжении примерно 20 лет.

На видео FNN, посвящённом «мусорному дому» и снятом 28 апреля, жители жалуются на неприятный запах и вид. На участке дома был живущий там мужчина, но он не отреагировал на попытки взять интервью.

Административное исполнение на основании этого постановления в префектуре Айти производится впервые.

Работы по вывозу продлятся до 21 мая, а стоимость работ, около 4 миллионов йен, будет взиматься с живущего там мужчины.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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