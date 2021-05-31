Линия токийского метро остановилась на 40 минут из-за появления дыма от мобильной батареи одного из пассажиров

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30 мая около 16:30 в вагоне поезда на станции Юракутё линии Юракутё токийского метро из мобильной батареи одного из пассажиров пошёл дым, персонал станции немедленно справился с проблемой, но линия Юракучо приостановила работу на 40 минут. Никто не пострадал.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 31 мая. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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