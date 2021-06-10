В Киото из храма украдена 500-летняя буддийская статуя

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В Киото произошло редкое для Японии преступление – 7 июня, около 7 часов утра, когда паломники посетили храм Рюхондзи в Киото, они были поражены, не увидев статуи Гаттэнси на своём месте – она была украдена.

Деревянная статуя божества, являющегося воплощением Луны и звёзд, имеет высоту около 50 см.

Уэда Ниссуй, главный священник храма Рюхондзи направления Мотояма, сказал о ценности статуи: «Не так много мест, где почитают Гаттэнси, поэтому я не могу говорить об этом… Сделавших это постигнет наказание, это в первую очередь объект поклонения. Ужасная ситуация...».

По словам главного священника, украденная буддийская статуя была сделана 500-600 лет назад, и такие есть мало где.

В храм с буддийскими статуями можно было свободно входить. При осмотре утром 6 июня священник не заметил ничего необычного, и до 16:30 дверь была открыта. Утром 7 июня статуя исчезла.

Там находилось несколько буддийских статуй, но пострадала только Гаттэнси.

Полиция расследует дело как кражу.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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