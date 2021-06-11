В Японии арестовали мужчину по подозрению в передаче военной информации представителям российского торгпредства
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В префектуре Канагава арестован 70-летний мужчина по подозрению в незаконном получении военной литературы с целью передачи её сотрудникам торгового представительства России в Японии.
Безработный Миясака Кадзуо (70 лет) вступил в сговор с сотрудником торгового представительства России в Японии 40-49 лет, зарегистрировался как участник системы, предоставляющей копии базы данных, солгав, что информация требуется ему для личного пользования, и незаконно добыл восемь научно-технических документов.
Миясака признал, что делал это «в финансовых целях», и полиция проводит расследование, подозревая, что он передавал военную литературу нескольким российским шпионам в течение 30 лет.
Кроме того, полиция потребовала от посольства России в Японии явки сотрудника, но не получила ответа.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 11 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Бывший российский дипломат подозревается в краже информации в Японии
- Российский дипломат, подозреваемый в приобретении секретной информации компании мобильной связи Softbank, выехал из Японии
- В Японии бывший работник компании мобильной связи Softbank арестован по подозрению в продаже секретной информации российским спецслужбам
- Российские власти задержали и выслали японского журналиста