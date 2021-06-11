В Японии арестовали мужчину по подозрению в передаче военной информации представителям российского торгпредства

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В префектуре Канагава арестован 70-летний мужчина по подозрению в незаконном получении военной литературы с целью передачи её сотрудникам торгового представительства России в Японии.

Безработный Миясака Кадзуо (70 лет) вступил в сговор с сотрудником торгового представительства России в Японии 40-49 лет, зарегистрировался как участник системы, предоставляющей копии базы данных, солгав, что информация требуется ему для личного пользования, и незаконно добыл восемь научно-технических документов.

Миясака признал, что делал это «в финансовых целях», и полиция проводит расследование, подозревая, что он передавал военную литературу нескольким российским шпионам в течение 30 лет.

Кроме того, полиция потребовала от посольства России в Японии явки сотрудника, но не получила ответа.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 11 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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