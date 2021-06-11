Прокуратура Йокогамы закрыла дело против гражданина Великобритании, арестованного за выбрасывание пустых коробок от бэнто в почтовые ящики
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Окружная прокуратура Йокогамы освободила британца, арестованного за то, что он выбрасывал пустые коробки от бэнто в почтовые ящики.
В марте 2021 года британец был арестован за выбрасывание пустых контейнеров и одноразовых палочек для еды в почтовый ящик мэрии Камакуры в префектуре Канагава.
Окружная прокуратура Йокогамы сняла с него уголовное дело, не раскрывая причин.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 11 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Бэнто — радость традиционного японского обеда
- В городе Гамагоори преф. Айти из-за жалоб жильцов на «мусорный дом» мэрия удалила скопившийся у дороги на протяжении около 50 метров мусор
- Люди, живущие в «мусорных домах»: проблемы с уборкой у современных японцев
- Самоизоляция в Японии: скажем «Спасибо!» сборщикам мусора!
- Как правильно выбрасывать мусор в Японии?