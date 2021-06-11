Прокуратура Йокогамы закрыла дело против гражданина Великобритании, арестованного за выбрасывание пустых коробок от бэнто в почтовые ящики

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Окружная прокуратура Йокогамы освободила британца, арестованного за то, что он выбрасывал пустые коробки от бэнто в почтовые ящики.

В марте 2021 года британец был арестован за выбрасывание пустых контейнеров и одноразовых палочек для еды в почтовый ящик мэрии Камакуры в префектуре Канагава.

Окружная прокуратура Йокогамы сняла с него уголовное дело, не раскрывая причин.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 11 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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