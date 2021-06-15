Координатор МОК Джон Коутс прибыл Токио для подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм

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До церемонии открытия Олимпийских игр в Токио осталось 38 дней.

Координатор Международного олимпийского комитета Джон Коутс прибыл в токийский аэропорт Ханэда утром 15 июня.

Коутс, председатель Координационного комитета МОК, прибыл из Австралии около 5 часов утра и в настоящее время проходит тест на коронавирус в аэропорту.

Коутс останется в Японии до Игр, чтобы подготовиться к мероприятиям, однако пока из-за правил, определяющих меры против нового коронавируса, он сразу же после проверки в аэропорту отправится в отель в Токио и будет помещен в карантин на 3 дня, и потом 11 дней его передвижения также будут определяться правилами безопасности.

На саммите семи ведущих стран G7 принята декларация саммита, в которой Игры поддерживают как «символ преодоления нового коронавируса», и в связи с этим президент МОК Бах выразил свою благодарность.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 15 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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