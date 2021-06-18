В Японии создан тест, определяющий наличие вирусов по слюне за пять минут

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Университет Осаки сообщил о создании первого в мире метода тестирования, позволяющего обнаружить новый коронавирус в слюне за 5 минут.

Исследовательская группа профессора Танигути Масатэру из Института научных и промышленных исследований Университета Осаки недавно разработала способ тестирования, называемый «методом нанопор».

Измеряя ионный ток, генерируемый при прохождении вируса через отверстие, так называемую «нанопору», можно определить объём и форму поверхности вируса и определить, что это за вирус.

Для теста использовалась слюна, время диагностики составляло всего 5 минут, и новый коронавирус можно было диагностировать с точностью в 90% и выше.

По данным Осакского университета, тест планируют начать применять с декабря 2021 года.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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