Борьба с проблемой одиночества в Японии и Великобритании: обмен информацией на встрече министров
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Министры Японии и Великобритании, отвечающие за проблему одиночества и изоляции, провели первую онлайн-встречу и издали совместное сообщение, в котором поделились своими знаниями о мерах против одиночества.
На первой в мире встрече с министром одиночества Соединённого Королевства министр по делам одиночества Сакамото поделился своим пониманием и знаниями о проблеме одиночества молодых людей, которые особенно пострадали от кризиса коронавируса.
Правительства Великобритании и Японии также договорились проводить регулярные встречи.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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