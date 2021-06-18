Борьба с проблемой одиночества в Японии и Великобритании: обмен информацией на встрече министров

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Министры Японии и Великобритании, отвечающие за проблему одиночества и изоляции, провели первую онлайн-встречу и издали совместное сообщение, в котором поделились своими знаниями о мерах против одиночества.

На первой в мире встрече с министром одиночества Соединённого Королевства министр по делам одиночества Сакамото поделился своим пониманием и знаниями о проблеме одиночества молодых людей, которые особенно пострадали от кризиса коронавируса.

Правительства Великобритании и Японии также договорились проводить регулярные встречи.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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