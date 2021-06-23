Согласно анализу суперкомпьютера «Томитакэ», сравнительно безопасная дистанция между людьми для «индийского» варианта вируса составляет около двух метров

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Министр экономического возрождения Нисимура Ясутоси сказал, что расстояние до партнёра, который снижает риск заражения, пока составляло один метр с вирусом, но для «индийского» мутантного вируса «дельта» требуется почти 2 метра.

При допущении, что вирус «индийского» типа в 2,25 раза более заразен, чем обычный вирус, то существенно снижающая риск заражения дистанция, согласно расчётам, основанным на анализе суперкомпьютера «Томитаке», для «индийского» варианта составит 1,9 метра. Кроме того, необходимо вдвое сократить время общения лицом к лицу.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 22 июня. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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