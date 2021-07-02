Министр обороны Японии Киси Нобуо подчеркнул важность защиты севера страны, указав на активизацию российской военной деятельности

Новости

Министр обороны Киси Нобуо подчеркнул важность защиты севера страны, заявив, что российские войска активизируют свою деятельность – например, проводят военные учения на Северных территориях.

Министр обороны Киси: «В последнее время внимание сосредоточено на защите с юго-запада, но защита северных земель также напрямую связана с обеспечением мира в нашей стране».

Министр обороны Киси посетил лагерь Сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на Хоккайдо и осмотрел танковые части.

В ходе визита он проинструктировал военных, указав на важность защиты севера страны в условиях, когда российская армия вызывает чувство обеспокоенности, развернув зенитно-ракетные комплексы островах Кунасири и Эторофу, входящих в Северные территории, и продолжая крупномасштабные военные учения.

(Культурное вещание Хоккайдо)

(Fuji Television)

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме