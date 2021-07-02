Министр обороны Японии Киси Нобуо подчеркнул важность защиты севера страны, указав на активизацию российской военной деятельности
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Министр обороны Киси Нобуо подчеркнул важность защиты севера страны, заявив, что российские войска активизируют свою деятельность – например, проводят военные учения на Северных территориях.
Министр обороны Киси: «В последнее время внимание сосредоточено на защите с юго-запада, но защита северных земель также напрямую связана с обеспечением мира в нашей стране».
Министр обороны Киси посетил лагерь Сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на Хоккайдо и осмотрел танковые части.
В ходе визита он проинструктировал военных, указав на важность защиты севера страны в условиях, когда российская армия вызывает чувство обеспокоенности, развернув зенитно-ракетные комплексы островах Кунасири и Эторофу, входящих в Северные территории, и продолжая крупномасштабные военные учения.
(Культурное вещание Хоккайдо)
(Fuji Television)
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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