У участника Олимпийских игр из Сербии получен позитивный результат теста на коронавирус
НовостиОбщество Спорт Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сербский спортсмен, приехавший в страну на Олимпийские игры в Токио, оказался заражён новым коронавирусом.
Инфекция была обнаружена у одного из пяти участников сербской национальной команды по водным видам спорта, которые должны готовиться к Играм в Нанто, преф. Тояма. У четырёх результат был отрицательным, но они могли иметь близкие контакты с заражённым.
Сборная Сербии должна была проводить подготовительные тренировки на озере Кацура в городе Нанто до 17 июля.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- В Японии полиция переведена в режим повышенной готовности в связи с возможными протестами против Олимпиады
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ: спортсмены Олимпийских и Паралимпийских игр будут соблюдать строгие правила в связи с опасностью COVID-19
- Япония усиливает пограничный контроль для предотвращения распространения индийского варианта коронавируса
- В Японии ужесточают правила въезда для приезжающих из Вьетнама и Малайзии
- В Японии помогут с вакцинацией проживающим здесь иностранным гражданам