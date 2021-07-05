У участника Олимпийских игр из Сербии получен позитивный результат теста на коронавирус

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Сербский спортсмен, приехавший в страну на Олимпийские игры в Токио, оказался заражён новым коронавирусом.

Инфекция была обнаружена у одного из пяти участников сербской национальной команды по водным видам спорта, которые должны готовиться к Играм в Нанто, преф. Тояма. У четырёх результат был отрицательным, но они могли иметь близкие контакты с заражённым.

Сборная Сербии должна была проводить подготовительные тренировки на озере Кацура в городе Нанто до 17 июля.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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