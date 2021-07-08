В Японии обнаружена фабрика подделок документов, в том числе справок об отрицательном результате теста на коронавирус

Новости

В префектуре Сайтама арестован гражданин Китая Чжан Юйчуан (30).

Из дома Чжана в префектуре Сайтама конфисковано большое количество поддельных резидентских карт иностранцев.

Чжан подозревается в подделке 12 резидентских карт на своём домашнем компьютере.

Было обнаружено также большое количество карточек медицинского страхования и студенческих билетов – подозревают, что в его доме находилась фабрика по подделке удостоверений личности.

Там подделывались даже справки об отрицательном результате теста на новый коронавирус.

Когда столичное управление полиции проанализировало персональный компьютер Чжана, оно обнаружило данные около 2000 поддельных документов. Чжан признал обвинения.

«Я решил, что это единственный способ заработать деньги, поскольку из-за нового коронавируса возможности работы сократились», – сказал он.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме