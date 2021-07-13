За употребление кокаина арестованы четверо иностранных сотрудников Олимпиады

Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Четверо иностранцев, которые приехали в Японию в качестве сотрудников Олимпийских игр в Токио, были арестованы по подозрению в употреблении кокаина.

В июле столичное управление полиции арестовало четырёх мужчин из США и Великобритании по подозрению в употреблении кокаина.

По данным следственных источников, все четверо отрицали предъявленные обвинения.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 13 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме

Олимпийские игры наркотики FNN News