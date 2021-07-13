За употребление кокаина арестованы четверо иностранных сотрудников Олимпиады
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Четверо иностранцев, которые приехали в Японию в качестве сотрудников Олимпийских игр в Токио, были арестованы по подозрению в употреблении кокаина.
В июле столичное управление полиции арестовало четырёх мужчин из США и Великобритании по подозрению в употреблении кокаина.
По данным следственных источников, все четверо отрицали предъявленные обвинения.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 13 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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