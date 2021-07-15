Литературные премии Акутагавы и Наоки: тайваньская писательница получила самую престижную премию в области литературы

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Два произведения получили премию Акутагавы, и ещё два – премию Наоки. Премии Акутагавы удостоены «Там, где рядом ракушки» (Кай ни цудзуку басё нитэ) Исидзавы Маи (41 год), проживающей в Германии, и «Остров, где цветут ликорисы» (Хигамбана на саку сима) Ли Котоми (31 год), тайваньской писательницы.

Дебютное произведение Исидзавы было впервые номинировано на эту премию и премию Гундзо для начинающих писателей, и сразу же удостоено премии, а Ли Котоми стала вторым в истории премии автором, для которого японский язык не является родным.

Премии Наоки удостоены «Тескатлипока» (Тэсукаторипока) Сато Киваму (43 года) и «Звезда упала, и опять» (Хоси отитэ, нао) Савады Токо (43). Сато также впервые номинирован и стал лауреатом премии Ямамото Сюгоро 2021 года, это тоже второй в истории пример такого рода.

Савада Токо после дебюта в 2010 году была номинирована в пятый раз, и после получения награды сказала, что намерена писать, как обычно делала до этого.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 15 июля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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