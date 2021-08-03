В течение четырёх дней подряд в Японии регистрируют более 10 000 случаев заражений; в трёх примыкающих к Токио префектурах и в префектуре Осака объявлено чрезвычайное положение
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Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом по всей стране превышало 10 000 четыре дня подряд.
Поскольку распространение инфекции продолжается, в трёх префектурах возле Токио и префектуре Осака было объявлено чрезвычайное положение.
В Токио 1 августа выявлено заражение у 3058 человек. Число заражений превышало 3000 пятый день подряд, и это самый высокий показатель за воскресные дни.
Число тяжелобольных составило 101, впервые с 14 февраля превысив 100.
Кроме того, в префектуре Канагава подтверждено инфицирование 1258 человек, заражалось более 1000 человек в течение пяти дней подряд, а в префектуре Сайтама выявлено 899 случаев инфекции.
Число инфицированных по стране за день составило 10 174 человека, превышая 10 000 в течение четырёх дней подряд.
Число тяжелобольных пациентов выросло на 24 по сравнению с предыдущим днем до 691, увеличиваясь в течение 11 дней подряд.
С полуночи 2 августа в трёх префектурах столичного региона и префектуре Осака объявлено чрезвычайное положение, а особые меры для предотвращения распространения действуют в пяти префектурах, включая Хоккайдо. Действие чрезвычайного положения и особых мер пока запланировано до 31 августа.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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