Спортсменка из Беларуси обратилась в полицию за защитой, опасаясь тюремного заключения в своей стране

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Спортсменка из Беларуси, которая должна была участвовать в соревнованиях по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Токио, обратилась за защитой в аэропорту Ханэда, заявив, что её вынуждают вернуться в свою страну.

Кристина Тимановская (24 года) должна была участвовать в беге на 200 метров среди женщин. По сообщению агентства Reuters, Тимановской приказали вернуться домой после того, как она раскритиковала своего тренера, после чего она попросила у полиции защиты в аэропорту Ханэда, куда её доставили 1 августа. Она, вероятно, пока находится в аэропорту.

Тимановская обращалась в соцсетях за защитой к Международному олимпийскому комитету и жаловалась местным СМИ, что её может ожидать тюремное заключение в случае возвращения в свою страну.

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь заявил, что спортсменку дисквалифицировали из-за психологических проблем.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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