Спортсменка из Беларуси Кристина Тимановская получила польскую визу

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Спортсменка олимпийской команды Беларуси обратилась к японской полиции с просьбой о защите, и Польша выдала ей визу.

Кристина Тимановская (24 года), которая должна была участвовать в соревнованиях по бегу на 200 метров среди женщин в составе сборной Беларуси, во второй половине дня 2 августа вошла в посольство Польши в Токио в сопровождении группы поддержки.

Тимановская сначала собиралась получить убежище в другой стране, говоря, что в случае возвращения в свою страну ей может грозить тюремное заключение.

Группа поддержки вечером 2 августа сообщила, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу и собирается вылететь из Японии 4 августа, а заместитель министра иностранных дел Польши сказал, что после приезда в Польшу она сможет продолжить спортивную деятельность.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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