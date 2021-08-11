Рекордные показатели инфекции – 176 тяжелобольных в Токио, по стране 10 575 инфицированных и 19 умерших

Новости

10 августа в Японии выявлено 10 575 новых случаев заражения коронавирусом, этот показатель превышает 10 000 в течение восьми дней подряд.

Число тяжелобольных в Токио составило 176 человек, что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

10 августа в Токио было выявлено 2612 новых случаев заболевания, на 1097 меньше, чем в предыдущий вторник.

Число инфицированных упало ниже того же дня предыдущей недели впервые после 24 июля, но ответственные лица предупреждают, что пока рано говорить о достижении пика и тенденции к снижению числа заразившихся.

Число тяжелобольных по сравнению с предыдущим днём увеличилось на 19 человек до 176, что является самым высоким показателем за всё время.

По стране 19 человек умерли, по префектурам число заразившихся составило в том числе 1572 человека в префектуре Канагава, 697 человек в префектуре Осака и 332 человека в префектуре Окинава.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме