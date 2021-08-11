Рекордные показатели инфекции – 176 тяжелобольных в Токио, по стране 10 575 инфицированных и 19 умерших
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10 августа в Японии выявлено 10 575 новых случаев заражения коронавирусом, этот показатель превышает 10 000 в течение восьми дней подряд.
Число тяжелобольных в Токио составило 176 человек, что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.
10 августа в Токио было выявлено 2612 новых случаев заболевания, на 1097 меньше, чем в предыдущий вторник.
Число инфицированных упало ниже того же дня предыдущей недели впервые после 24 июля, но ответственные лица предупреждают, что пока рано говорить о достижении пика и тенденции к снижению числа заразившихся.
Число тяжелобольных по сравнению с предыдущим днём увеличилось на 19 человек до 176, что является самым высоким показателем за всё время.
По стране 19 человек умерли, по префектурам число заразившихся составило в том числе 1572 человека в префектуре Канагава, 697 человек в префектуре Осака и 332 человека в префектуре Окинава.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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