Принцесса Мако императорского дома Японии должна выйти замуж уже в этом году

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Стало известно, что сейчас вводятся поправки в церемониал, чтобы принцесса Мако, старшая дочь принца Акисино, смогла выйти замуж за Комуро Кэя уже в этом году, избежав участия в ряде связанных с этим церемоний.

Журналист Миядзаки Титосэ, ответственный за информацию Управления императорского двора, рассказывает о предыстории и будущем необычного брака.

В связи с ситуацией, когда принц Акисино не сможет принять поздравления от многих людей, при твёрдом намерении Комуро жениться и его усилиях в связи с этим, брак будет заключён без выполнения ряда ритуалов.

Принцесса Мако, вероятно, выйдет из состава императорского дома из-за брака и будет жить в Соединённых Штатах с Комуро.

Кроме того, по словам людей, знакомых с этим вопросом, принцесса Мако намерена отказаться от единовременной выплаты, положенной женщинам, выходящим из состава императорского дома, она либо откажется от её получения, либо после получения передаст общественным организациям.

Комуро Кэй указал, что намерен передать деньги на урегулирование финансового вопроса бывшему жениху своей матери, но, по словам представителя бывшего жениха, «переговоры не продвигаются».

С момента принятия решения о помолвке прошло четыре года.

Ответственный за дела семьи Акисино сказал, что после консультаций причастных к этому людей будет решено, что необходимо сделать, и в соответствующее время будет сделаны необходимые объявления и корректировки планов.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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