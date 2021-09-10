Почётный император Акихито достиг рекордного для японских императоров возраста

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2 сентября возраст 87-летнего почётного императора Акихито сравнялся с возрастом смерти его отца, императора Сёва, который прожил рекордно долгую для японских императоров жизнь за всю историю, подтверждаемую документами.

Родившийся в 1933 году почётный император ко 2 сентября прожил 32 031 день (87 лет), его возраст сравнялся с возрастом, до которого дожил император Сёва, проживший самую долгую жизнь среди японских императоров.

Среди всей череды императоров, данные о которых могут быть подтверждены записями, только почётный император и император Сёва достигли 80-летнего возраста во время своего правления.

После отречения император спокойно живёт с почётной императрицей Митико, и, по словам его помощников, недавно с энтузиазмом наблюдал за Паралимпийскими играми в Токио в своей временной резиденции, императорском дворце Сэнто.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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