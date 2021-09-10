Компания Toyota инвестирует 1,5 трлн йен в разработку аккумуляторов, стремясь снизить их стоимость вдвое

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Toyota инвестирует 1,5 триллиона йен в разработку аккумуляторов для электромобилей, чтобы соответствовать глобальной тенденции декарбонизации.

Toyota Motor Corporation объявила, что до 2030 года инвестирует 1,5 триллиона йен в аккумуляторы для электромобилей и гибридных автомобилей, включая исследования, разработки и усовершенствование системы снабжения. Из этой суммы 1 триллион йен будет использован на обслуживание производственной линии.

Разрабатывая одновременно автомобили и аккумуляторы, компания стремится снизить вдвое стоимость аккумулятора для каждого транспортного средства во второй половине 2020-х годов.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 7 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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