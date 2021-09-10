Компания Toyota инвестирует 1,5 трлн йен в разработку аккумуляторов, стремясь снизить их стоимость вдвое
НовостиЭкономика Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Toyota инвестирует 1,5 триллиона йен в разработку аккумуляторов для электромобилей, чтобы соответствовать глобальной тенденции декарбонизации.
Toyota Motor Corporation объявила, что до 2030 года инвестирует 1,5 триллиона йен в аккумуляторы для электромобилей и гибридных автомобилей, включая исследования, разработки и усовершенствование системы снабжения. Из этой суммы 1 триллион йен будет использован на обслуживание производственной линии.
Разрабатывая одновременно автомобили и аккумуляторы, компания стремится снизить вдвое стоимость аккумулятора для каждого транспортного средства во второй половине 2020-х годов.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 7 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Стимулировать использование водорода: Toyota предложит рынку модульные блоки для автомобилей на топливных элементах
- Использование водорода изменяет структуру энергетики
- Испытания «водородного поезда»: JR East рассчитывает на коммерческое использование в 2024 году
- Первые водородные скутеры «Судзуки» вышли на японские дороги
- Toyota выпустит подключаемый гибрид RAV4 для Японии и США