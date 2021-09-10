Северная Корея отстранена от участия в зимних Олимпийских играх за нарушение Олимпийской хартии

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Томас Бах, председатель Международного олимпийского комитета, заявил об отстранении Северной Кореи, которая не участвовала в Олимпийских играх в Токио.

МОК провёл своё первое заседание правления после закрытия Игр в Токио 8 сентября и решил приостановить квалификацию Северной Кореи, которая в одностороннем порядке решила не участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, за нарушение Олимпийской хартии.

Квалификация приостановлена до конца 2022 года, Северная Корея не сможет получить поддержку МОК и не сможет участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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