Северная Корея отстранена от участия в зимних Олимпийских играх за нарушение Олимпийской хартии
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Томас Бах, председатель Международного олимпийского комитета, заявил об отстранении Северной Кореи, которая не участвовала в Олимпийских играх в Токио.
МОК провёл своё первое заседание правления после закрытия Игр в Токио 8 сентября и решил приостановить квалификацию Северной Кореи, которая в одностороннем порядке решила не участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, за нарушение Олимпийской хартии.
Квалификация приостановлена до конца 2022 года, Северная Корея не сможет получить поддержку МОК и не сможет участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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