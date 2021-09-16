Комуро Кэй, обручённый с принцессой Мако, собирается приехать в Японию из Соединённых Штатов; ожидается совместная пресс-конференция
НовостиОбщество Императорский дом
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Комуро Кэй, который в этом году должен вступить в брак с принцессой Мако, старшей дочерью принца Акисино, как ожидают, на время приедет в Японию из Соединённых Штатов, где сейчас находится.
Управление императорского двора готовит официальные сообщения, связанные с браком.
Вносятся необходимые изменения для того, чтобы принцесса Мако подала заявление на регистрацию брака с Комуро Кэем в течение года без выполнения традиционных ритуалов, и вместе с ним, как ожидается, на пресс-конференции даст пояснения, связанные с ходом подготовки к браку.
Комуро, сдавший экзамен на юриста в Нью-Йорке, скоро должен вернуться домой для вступления в брак, по словам источников, знакомых с этим вопросом.
Мако заявила о своем намерении отказаться от единовременной выплаты, положенной ей при вступлении в брак, и Управление императорского двора Агентство Императорского двора вносит коррективы, чтобы официально объявить о расписании событий и единовременной выплате.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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