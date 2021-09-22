Министр финансов Японии Асо Таро сомневается в рациональности продолжения эпидемических ограничений

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В конце сентября истекает срок чрезвычайного положения в 19 префектурах, и министр финансов (в прошлоом - премьер-министр) Асо Таро выразил сомнения в том, насколько эффективными в борьбе с инфекцией были ограничения на определённую деятельность.

Министр финансов Асо: «Я не очень понимаю, доктора говорят то одно, то другое. По меньшей мере скажите, как долго нужно запрещать есть в ресторанах и встречаться с людьми, на каких основаниях, и насколько это действительно необходимо и эффективно. У нас возникает такое чувство, что что-то тут не так».

Кроме того, министр финансов Асо выразил пожелание, чтобы эксперты предоставили точную информацию о причинах и последствиях поведенческих ограничений.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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