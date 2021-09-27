Правительство с уважением отнеслось к решению принцессы Мако отказаться от полагающейся ей выплаты после выхода замуж и вносит соответствующие коррективы

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Принцесса Мако, старшая дочь принца Акисино, и Кэй Комуро решили сочетаться браком, при этом принцесса объявила о желании отказаться от единовременной выплаты, положенной ей при выходе замуж; правительство с уважением отнеслось к намерениям Мако и вносит коррективы, позволяющие ей отказаться от денег, положенных при выходе из состава императорского дома.

По словам правительственного чиновника, правительство, рассмотрев пожелания принцессы Мако, решило не выплачивать такую выплату, поскольку её получение не является обязанностью.

Закон о финансах императорского дома гласит, что если член императорского дома покидает состав членов дома из-за брака и т. п. причинам, ему предоставляется ​​единовременная выплата для поддержания достойного образа жизни, при этом в случае принцессы Мако такая выплата не будет произведена впервые за послевоенное время.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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