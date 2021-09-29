Дом лидера группировки якудза Кобе Ямагути-гуми обыскали в связи с подозрениями в мошенничестве

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Столичное управление полиции обыскало дом лидера Кобе Ямагути-гуми по делу об особом мошенничестве. Это первый случай, когда столичное управление полиции производит обыск в доме главы этой преступной группировки в Кобе.

Столичное управление полиции арестовало трёх сотрудников, в том числе Касую Цубасу (32 года), по подозрению в обманном получении наличных денег при помощи телефонного звонка 75-летней женщине, при котором звонивший выдавал себя за её сына.

Подтверждённый ущерб, причинённый этой мошеннической группой, составляет не менее 16 миллионов йен, и столичное управление полиции в ходе этого обыска планирует выяснить реальную ситуацию с суммами денег, полученных обманом.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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