Компания Shiseido выпустила продукт, скрывающий морщины возле глаз
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Если присмотреться, то видно, что на фотографии слева у женщины под глазами видны опухлости.
Различные компании ежегодно выходят на рынок с продуктами для снятия морщин и дряблости кожи.
1 октября Shiseido выпускает эссенцию с использованием технологии «второй кожи», которая разрабатывалась в течение трёх лет.
Вторая кожа – это технология, которая позволяет мгновенно скрыть дряблость глаз, создав на коже вторую, искусственную кожу.
Маэда Михари (73) говорит, что она была поражена эффектом и не боится старения.
При этом компания «Kao» уже продаёт средства по уходу за кожей, которые создают тонкую плёнку, подобную коже, для сглаживания поверхности.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 30 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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