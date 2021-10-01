Компания Shiseido выпустила продукт, скрывающий морщины возле глаз

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Если присмотреться, то видно, что на фотографии слева у женщины под глазами видны опухлости.

Различные компании ежегодно выходят на рынок с продуктами для снятия морщин и дряблости кожи.

1 октября Shiseido выпускает эссенцию с использованием технологии «второй кожи», которая разрабатывалась в течение трёх лет.

Вторая кожа – это технология, которая позволяет мгновенно скрыть дряблость глаз, создав на коже вторую, искусственную кожу.

Маэда Михари (73) говорит, что она была поражена эффектом и не боится старения.

При этом компания «Kao» уже продаёт средства по уходу за кожей, которые создают тонкую плёнку, подобную коже, для сглаживания поверхности.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 30 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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