В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов

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Клинические испытания первой в мире вакцины с использованием растительных материалов в Японии начнутся 2 октября.

Mitsubishi Tanabe Pharma объявила, что со 2 октября для борьбы с коронавирусом начнёт клинические испытания в Японии первой в мире новой вакцины растительного происхождения, разрабатываемой ее канадской дочерней компанией Medicago.

Компания стремится получить одобрение в Японии к марту 2022 года.

Medicago проводит заключительную стадию клинических испытаний в шести странах, включая Канаду и Соединённые Штаты, и на второй стадии клинических испытаний получены очень хорошие промежуточные результаты с более чем в 10 раз большим количеством антител, чем у тех, кто выздоровел после инфекции новым коронавирусом.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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