Принцесса Мако выйдет замуж 26 октября без сопутствующих церемоний и не примет полагающуюся ей выплату при выходе из состава членов императорского дома
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Принцесса Мако, старшая дочь принца Акисино, Мако, выйдет замуж 26 октября без свадебных церемоний. Она также отказалась от положенной выплаты при выходе из состава членов императорского дома.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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