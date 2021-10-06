Сотрудник Управления императорского двора Японии подвергся взысканию за то, что он добавлял моющее средство в бутылку с водой своего коллеги

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Сотрудника Управления императорского двора наказали за то, что он добавлял моющее средство в бутылку с водой своего коллеги.

50-летний сотрудник строительного отдела, отвечающий за строительство объектов, получил трёхмесячное дисциплинарное взыскание.

По данным Управления императорского двора, в период с апреля до середины августа 2021 года сотрудник при помощи пипетки добавлял посторонние жидкости, такие как разбавленное моющее средство, в бутылку с водой, которую его коллега оставлял на столе два или три раза в неделю. Кроме того, он иногда надпивал из его бутылки «для дегустации».

Когда коллега почувствовал, что что-то не так, он оставил на столе смартфон и произвёл съёмку, в результате чего выяснил, что сотрудник добавлял посторонние вещества.

Между ними не было личных проблем, и виновный сотрудник сказал, что сделал это из-за накопившегося стресса.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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