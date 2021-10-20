В Кумамото арестован мужчина за торговлю детской порнографией
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В Японии арестован 36-летний мужчина, который продавал через Интернет детскую порнографию и предположительно получил более 10 миллионов йен выручки.
Исихара Синъя, 36-летний безработный из города Одзу в префектуре Кумамото, подозревается в продаже видеоданных с детской порнографией на своём сайте в мае 2021 года.
На сайте пользовательская оплата позволяла просматривать видео, и предполагается, что Исихара за три года получил более 10 миллионов йен.
В ходе расследования Исихара сказал, что «хотел заработать на жизнь».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Японская группа экспертов предлагает защитить информацию о жертвах сексуальных преступлений
- В Японии рассматривают введение более строгих наказаний за сексуальные преступления
- В Японии принят закон, позволяющий отказывать в лицензиях на преподавание учителям, ранее лишённым лицензий из-за сексуальных преступлений
- В Японии разрабатывают законодательство для защиты детей от насилия
- В префектуре Хиросима за проникновение в женскую купальню арестован школьный учитель
- В Японии рекордное количество учителей брало отпуск из-за психических заболеваний в 2019 году
- Министерство образования пересмотрит меры по борьбе с непристойным поведением учителей
- Сексуальные домогательства: бесчувственность мужчин и нерешительность женщин
- В Японии за 2018 год 282 учителя были наказаны за сексуальные преступления
- Половое воспитание в Японии
- Босса японской банды якудза приговорили к смертной казни после нападения членов группировки на мирных жителей
- Притягательность преступного мира: образ якудза в индустрии развлечений
- Новый минимум количества криминальных группировок в Японии: к концу 2020 года в криминальных организациях состояло 25900 человек, на 2300 меньше, чем в предыдущем году
- Количество членов группировок организованной преступности (якудза) в Японии упало до рекордно низкого уровня
- Якудза: работа, не приносящая доходов
- Что скрывается за историей с золотыми слитками в Фукуоке: иностранная мафия и контрабанда золота
- Заместитель главы группировки якудза Ямагути-гуми освобождён из тюрьмы в Токио
- Токийская полиция очищает город к Олимпиаде: борьба с якудза
- Прощание с якудза: количество членов банд снижается пятнадцатый год подряд
- Упадок якудза: почему снижается количество членов преступных группировок?
- Раскол в Ямагути-гуми и изменения в мире якудза
- Война с якудза: Токийское управление полиции борется с организованной преступностью
- [Новости] Впервые количество якудза составило менее 20 000 человек
- Крушение мира якудза и распад Ямагути-гуми