В Кумамото арестован мужчина за торговлю детской порнографией

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В Японии арестован 36-летний мужчина, который продавал через Интернет детскую порнографию и предположительно получил более 10 миллионов йен выручки.

Исихара Синъя, 36-летний безработный из города Одзу в префектуре Кумамото, подозревается в продаже видеоданных с детской порнографией на своём сайте в мае 2021 года.

На сайте пользовательская оплата позволяла просматривать видео, и предполагается, что Исихара за три года получил более 10 миллионов йен.

В ходе расследования Исихара сказал, что «хотел заработать на жизнь».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 19 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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