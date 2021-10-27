«Хотим объединить наши силы и идти по жизни вдвоем»: пресс-конференция Мако и Кэя Комуро по случаю бракосочетания

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Комуро Мако:

Позвольте выразить наше сочувствие всем, кто вынужден сейчас страдать из-за того, что распространение коронавируса нового типа продолжает оказывать свое влияние. Позвольте также выразить глубокую благодарность тем, кто помогает людям, оказавшимся в трудном положении, кто поддерживает наши жизни.

Мы организовали сегодня эту встречу, потому что у нас есть, то, о чем мы хотим вам всем рассказать. Мне хотелось бы высказать чувство благодарности, которое я испытывала, будучи частью императорской семьи, чувство благодарности к тем, кто волновался о нашем браке и поддерживал нас, свои чувства в связи с событиями, которые происходили до сегодняшнего дня, и наше отношение к этому браку.

О настоящем

Комуро Мако:

На протяжении тридцати лет мне помогали, меня защищали и поддерживали многие люди. От всего сердца я хочу выразить благодарность всем тем, кто трудился вместе со мной, вкладывая душу. Там, где мне довелось побывать, множество людей встречали меня добрым словом и улыбкой. Я сердечно благодарна тем, с кем мне довелось непосредственно познакомиться, и тем, с кем я не встречалась лично – словом, всем, за ваше теплое отношение ко мне. Просто не могу выразить словами, как важны были для меня все эти многочисленные встречи и знакомства. Это отношение к ним никогда не изменится.

Комуро Мако:

Я знаю, что люди по-разному относятся к моему браку с Кэем. Я искренне извиняюсь перед теми, кому это событие доставило беспокойство. А еще я признательна тем, кто думал и в душе беспокоился обо мне, но не поддавался безосновательным сообщениям, а неизменно поддерживал нас с Кэем. Для меня Кэй – это тот, без кого я не могу обойтись. Поэтому брак стал для нас выбором, сделать который было необходимо, чтобы жить дальше, сохраняя наши сердца.

Комуро Кэй:

Я люблю Мако. Я хочу прожить свою единственную жизнь вместе с любимым человеком. И в счастливые, и в менее радостные моменты, которые были у нас до сих пор, мы разделяли друг с другом самые разные эмоции и поддерживали друг друга. Мне хотелось бы принести глубочайшие извинения всем тем, кому этот брак доставил неудобства. За это время произошло очень многое, но благодаря Мако и тем окружающим, кто нас поддерживал, я мог продолжать стремиться идти по жизни вместе с Мако. За это я выражаю сердечную благодарность.

О том, что было до сих пор

Комуро Мако:

До сегодняшнего дня у меня было немного случаев выступить с публичными заявлениями. Думаю, из-за этого возникали и заблуждения. Как некоторым, вероятно, уже известно, с тех пор, как мы сообщили о помолвке, Кэй никогда не действовал по своим единоличным решениям. К примеру, в отношении бывшего жениха его матери Кэй склонился к тому, о чем его просила я. Что касается учебы Кэя за рубежом, это я попросила его пораньше отправиться на стажировку, которую он планировал на будущее, и подготовить нашу точку опоры за рубежом. У меня не было никакой возможности оказывать ему помощь, когда он учился за границей, и я очень благодарна Кэю за его старания в тяжелых условиях.

Комуро Мако:

Каждый раз, когда Кэя критиковали за его якобы самовольные действия, когда изливали поток слухов, совершенно не обращая внимания на мои чувства, когда неверные сведения почему-то приводились как непреложные факты, меня страшило, как они распространяются, становясь беспричинной историей, мне было от этого горько и грустно. Я благодарна тем, кто даже в тяжелых обстоятельствах продолжал верить в Кэя.

Комуро Кэй:

Подробности, связанные с тем, что называют финансовыми проблемами между моей матерью и ее бывшим женихом, я опубликовал в апреле текущего года. Как я уже изложил в опубликованном документе, моя мать, и я сам, пользуясь случаем, благодарили ее бывшего жениха и прежде, мы признательны ему и сейчас. Когда в апреле этого года я предложил решить вопрос путем передачи денег в порядке примирения, я получил от него ответ о том, что ему важно встретиться с матерью. Но ввиду психологического расстройства у матери врачи не позволяют ей встречаться с бывшим женихом. Поэтому, желая отреагировать вместо нее, я уведомил его об этом через уполномоченного адвоката матери. Через журналиста еженедельного издания, посредством которого осуществляется контакт с бывшим женихом, я получил от него положительный ответ. Я намерен, насколько это в моих силах, постараться решить этот вопрос. Мое желание, чтобы он получил деньги для примирения, остается неизменным.

Комуро Кэй:

Меня очень печалит, что физическое и психологическое здоровье Мако пошатнулись в связи с тем, что на протяжении нескольких последних лет неверную информацию воспринимали как факты, продолжалось злословие. Физическое и душевное здоровье моей матери тоже нарушилось настолько, что это вынудило ее бросить работу, и она живет с ощущением опасности. Я испытываю глубочайшую благодарность ко всем, кто помогал нам в этих тяжелых обстоятельствах.

О будущем

Комуро Кэй:

Мы с Мако хотим строить теплую семью. В то же время я хочу делать все, что смогу, чтобы и дальше поддерживать Мако. Мне хочется, чтобы и в счастливые моменты, и не очень счастливые, мы оставались близки и незаменимы друг для друга.

Комуро Мако:

Мы начинаем новую жизнь вдвоем. В этой жизни у нас, вероятно, будут какие-то другие трудности. Но мне хочется, чтобы, как и прежде, мы шли по ней вместе, объединяя наши силы. Мы смогли идти вперед с верностью в сердцах, потому что мы есть друг у друга, и нас есть те, кто нас поддерживает и поощряет. Мне кажется, что сейчас многие люди страдают из-за того, что чувствуют, что им трудно жить, сохраняя свое сердце. От всей души желаю, чтобы мы стали обществом, в котором больше людей смогут жить, сберегая свои сердца благодаря теплой поддержке и помощи со стороны окружающих.

26 октября 3-го года календарной эпохи Рэйва (2021 г.) Комуро Мако, Комуро Кэй

(Опубликовано 26 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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