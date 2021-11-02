Комуро Кэй не прошёл на июльском экзамене в адвокатуру, но ему необходим успех в феврале

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26 октября принцесса Мако и Комуро Кэй поженились и начали новую жизнь.

29 октября (по японскому времени) экзаменационный комитет адвокатов Нью-Йорка, США, опубликовал на своем веб-сайте список успешно сдавших экзамен, но в нём не было имени Комуро.

Экзамен в адвокатуру штата Нью-Йорк проводился онлайн в июле с участием 9227 человек.

Общий балл успешной сдачи составил 63%, а показатель успешной сдачи экзаменов для тех, кто впервые проходит тестирование, составил 78%.

Рикки Токунага, квалифицированный юрист из Нью-Йорка, анализирует причины неудачи Комуро следующим образом: «Конечно, могло помешать недостаточное знание английского языка. Он учился в японском университете даже не на юриста, внезапно попал на обучение за границей в Соединённых Штатах – за три года сложно овладеть английским, а к нему ещё и базовыми знаниями американского права».

На самом деле процент успешно сдавших иностранных студентов, включая японцев, составляет менее 50%.

Комуро работает ассистентом в крупной местной юридической фирме и снова попробует сдать следующий экзамен в феврале 2022 года.

Ему сказали, что в случае успешной сдачи он получит должность юриста с заработком около 20 миллионов йен в год (около 180 тыс. долларов), но пока не получил квалификацию, он будет зарабатывать около 6 миллионов йен.

Проблема не только в доходе, но и в том, как сэкономить время на учебу.

Хигути Кадзума, юрист-международник с юридической квалификацией штата Нью-Йорк, сказал, что не исключена ситуация, в которой не прошедших по экзамену могут попросить прекратить усилия в этом направлении. По его словам, Комуро может жить и работать в Соединённых Штатах в течение года после окончания университета, то есть до мая 2022 года. После этого ему нужно получить рабочую визу, поэтому ему крайне нужно сдать февральский экзамен 2022 года. Как говорит Хигути, неудача в феврале может привести к охлаждению отношений с начальством, проблемами с расходами на проживание и с визой».

(Опубликовано 1 ноября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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