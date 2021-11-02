В ноябре пройдёт заключительный этап клинических испытаний японской вакцины компании Shionogi
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К концу ноября Shionogi проведет заключительную стадию клинических испытаний японских вакцин.
Кроме того в Японии и за рубежом планируется провести клинические испытания дополнительной (бустерной) вакцинации.
Shionogi объявила, что к концу ноября планирует провести заключительную стадию клинических испытаний новой внутримышечной вакцины против коронавируса.
Компания планирует провести клинические испытания «бустерной прививки», то есть третьей прививки для тех, кто ранее получил две, в Японии и за рубежом, с целью обеспечить её поставки в течение этого финансового года.
Кроме того, в конце сентября 2021 года начался заключительный этап клинических испытаний нового орального препарата для лечения коронавируса, начался, и президент Тэсироки сказал: «Я хочу сделать всё возможное, чтобы подать заявку на одобрение до конца года».
(Опубликовано 1 ноября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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