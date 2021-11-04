В Японии смягчат правила въезда для деловых поездок и для учёбы; туристы пока въехать в страну не смогут

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Правительство начинает смягчение правил въезда в рамках мер борьбы с коронавирусом и разрешит иностранцам въезд в страну для краткосрочных деловых поездок и для учёбы при соблюдении определённых условий.

По словам государственных чиновников, для краткосрочных визитов иностранцев, въезжающих в страну с деловыми целями, правительство уменьшит минимальный период карантина с 10 до 3 дней, если въезжающий дважды вакцинирован, и ставит условием для принимающей стороны контроль за поведением приглашённых.

Аналогичные меры применяются к японцам, возвращающимся из заграничных командировок.

Кроме того, разрешат въезд завершившим вакцинацию иностранным студентам и техническим стажёрам при условии 10-дневного карантина.

Правительство намерено смягчить правила не ранее 8 ноября, и это смягчение не относится к туристам.

(Опубликовано 3 ноября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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