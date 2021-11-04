В Японии смягчат правила въезда для деловых поездок и для учёбы; туристы пока въехать в страну не смогут
НовостиПолитика Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Правительство начинает смягчение правил въезда в рамках мер борьбы с коронавирусом и разрешит иностранцам въезд в страну для краткосрочных деловых поездок и для учёбы при соблюдении определённых условий.
По словам государственных чиновников, для краткосрочных визитов иностранцев, въезжающих в страну с деловыми целями, правительство уменьшит минимальный период карантина с 10 до 3 дней, если въезжающий дважды вакцинирован, и ставит условием для принимающей стороны контроль за поведением приглашённых.
Аналогичные меры применяются к японцам, возвращающимся из заграничных командировок.
Кроме того, разрешат въезд завершившим вакцинацию иностранным студентам и техническим стажёрам при условии 10-дневного карантина.
Правительство намерено смягчить правила не ранее 8 ноября, и это смягчение не относится к туристам.
(Опубликовано 3 ноября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- «Жизнь остановилась»: 27 000 студентов не могут въехать в Японию
- В Японии обсуждают смягчение связанных с эпидемией коронавируса мер пограничного контроля
- В Токио зарегистрирован 21 новый случай инфекции, по всей Японии – 274
- В Японии вакцинировано от COVID-19 более 70% населения
- В Японии зарегистрировано 153 новых случая инфекции
- В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
- В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
- В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов
- Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков
- Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии
- Общее количество заразившихся за всё время пандемии в Японии превысило 1,5 миллиона человек
- Беременные женщины в Японии опасаются воздействия COVID-19 на предоставление медицинских услуг
- В Японии 21,3% молодых людей не намерены вакцинироваться, 22,5% ещё не определились