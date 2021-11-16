Религиозная организация «Алеф», наследница «Аум синрикё», с опозданием подала ежеквартальный отчёт о деятельности
НовостиОбщество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Организация «Алеф», наследница «Аум синрикё», согласно Закону об ограничении деятельности групп, должна каждые три месяца представлять отчёт о деятельности, содержащий информацию о своих активах и т. п., но не представляла его с мая 2021 года.
В октябре Агентство общественной безопасности запросило меры по предотвращению рецидивов, которые ограничивают некоторые виды деятельности, такие как запрет на использование помещений и сбор средств от верующих, но «Алеф» до 15 октября всё же составила и подала отчёт, как сообщают источники.
Агентство общественной безопасности должно внимательно изучить содержание отчета, прежде чем принять решение о дальнейших действиях.
(Опубликовано 16 ноября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Верховный суд постановил передать останки казнённого Сёко Асахары его второй дочери
- 26 лет с момента зариновой атаки в токийском метро: семьи ещё скорбят по погибшим
- Хранительницей останков казненного гуру «Аум Синрикё» назначена его вторая дочь
- Хронология преступлений «Аум синрикё»
- «Левитация» Асахары и зариновая атака в токийском метро: чем была «Аум синрикё»?
- В чём состояла установленная судом ужасная роль семерых казнённых членов «Аум синрикё»?
- Казнь 13 членов секты «Аум синрикё»: утрачен ключ к пониманию трагедии 1995 года
- К завершению «последнего суда над Аум Синрикё»: что мы узнали об управлении сознанием за 20 лет