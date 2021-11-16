Религиозная организация «Алеф», наследница «Аум синрикё», с опозданием подала ежеквартальный отчёт о деятельности

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Организация «Алеф», наследница «Аум синрикё», согласно Закону об ограничении деятельности групп, должна каждые три месяца представлять отчёт о деятельности, содержащий ​​информацию о своих активах и т. п., но не представляла его с мая 2021 года.

В октябре Агентство общественной безопасности запросило меры по предотвращению рецидивов, которые ограничивают некоторые виды деятельности, такие как запрет на использование помещений и сбор средств от верующих, но «Алеф» до 15 октября всё же составила и подала отчёт, как сообщают источники.

Агентство общественной безопасности должно внимательно изучить содержание отчета, прежде чем принять решение о дальнейших действиях.

(Опубликовано 16 ноября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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