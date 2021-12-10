Удалённая работа и «право на время без рабочих контактов»

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23 ноября в Японии отмечают День благодарности труду, это праздник и выходной, однако некоторые люди, которые работают удалённо, и в этот день не могут отдохнуть – при такой «работе не на работе» они могут в любое время получать связанные с делами компании электронные письма и телефонные звонки.

Работник 20-29 лет говорит, что при удалённом режиме трудно разделить работу и личную жизнь, начальник и коллеги во внерабочее время связывались и просили что-то сделать, из-за чего приходилось работать сверхурочно больше, чем при обычной работе.

Другой человек 30-39 лет сказал, что дома всегда есть возможность увидеть (электронную почту), и он замечает её после того, как ребёнок лёг спать. В результате он решает разобрать её ночью вместо того, чтобы тратить время утром.

Женщина 40-49 лет жалуется, что клиенты всегда на связи с её мужем, обращаясь с проблемами даже когда они в парке развлечений с ребёнком.

В 2021 году было проведено анкетирование около 1000 человек. Доля людей, которые отвечают на несрочные электронные письма и телефонные звонки от своих начальников и коллег хотя бы раз в неделю в нерабочее время, увеличилась по сравнению с 2019 годом.

Одна из причин заключается в том, что больше людей стало работать удалённо, и с ними стало проще связаться в любое время.

В последние годы для решения этой проблемы ставят вопрос о «праве на время без рабочих контактов».

В ноябре в Португалии приняли закон, запрещающий связываться с сотрудниками по электронной почте или другим способом в нерабочее время.

Rafur Co., Ltd., ИТ-компания, насчитывающая около 60 сотрудников в Токио, занимается разработкой и использованием систем поддержки здоровья сотрудников. В связи с увеличением удалённой работы в апреле 2021 года она ввела правило избегать контактов в нерабочее время без крайней необходимости.

Мияути Томохиро, менеджер по персоналу, Rafur Co., Ltd., говорит о том, что такие контакты вызывают стресс у сотрудников, и для повышения продуктивности организации они стремятся улучшить их жизнь.

Какое влияние это правило оказывает на сотрудников?

Айдзава Майко (30-39 лет), сотрудник отдела маркетинга живёт с мужем, который работает в другой компании, и она работает удалённо. Она говорит, что раньше ей приходилось отвечать на звонки и в то время, когда после работы она занималась домашними делами, но после введения этого правила её жизнь стала более сбалансированной.

Сейчас, когда расширяется разнообразие стилей работы, вопрос о «праве на время без рабочих контактов» становится всё более актуальным.

(Опубликовано 23 ноября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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