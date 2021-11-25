«Тамагочи» исполнилось 25 лет: новое «умное» воплощение культовых игрушек с цифровыми животными вышло в продажу

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Производитель игрушек Bandai отпраздновал двадцать пятый день рождения «Тамагочи», выпустив первую модель серии этих игрушек с сенсорным экраном и микрофоном.

Прошло 25 лет с тех пор, как 23 ноября 1996 года японский производитель игрушек Bandai начал продажи «Тамагочи». Эти портативные цифровые домашние животные вызвали сенсацию, из-за них у японских магазинов игрушек собирались длинные очереди. Во всём мире владельцы цифровых животных погрузились в процесс выращивания своих игрушек.

Второй бум продаж пришелся на 2004 год, и на сегодняшний день по всему миру было продано более 85 миллионов единиц.

23 ноября 2021 года по случаю 25-летия культовой игрушки в японских магазинах появился Tamagotchi Smart. Один нетерпеливый потенциальный покупатель, стоявший в очереди в Харадзюку, Токио, прокомментировал: «Я любил их с детства, и у меня дома полно вещей и атрибутики тамагочи».

Tamagotchi Smart – первая модель в серии, оснащённая сенсорным ЖК-экраном и микрофоном. Пользователи могут носить игрушки как часы и разговаривать со своими цифровыми питомцами на ходу. Производитель Bandai говорит, что домашние животные станут разговорчивее по мере роста и помнить о предпочтениях своих хозяев.

Ясуда Эрика из Bandai комментирует: «Кормление домашних животных едой и лакомствами сохранилось от прошлых моделей, но с этим новым тамагочи вы можете заказывать еду с доставкой, есть также меню покупок в Интернете, которое, мы надеемся, понравится клиентам». В Bandai считают, что новый тамагочи будет использоваться не только в период пандемии, но и потом, когда люди будут больше выходить на улицу после её окончания.

(Опубликовано 24 ноября в FNN Prime Online. Перевод и редактирование Nippon.com. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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