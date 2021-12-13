Профессор Университета Цукуба арестован по подозрению в непристойном поведении в отношении студентки

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Профессор Университета Цукуба был арестован по подозрению в непристойном поведении, а 7 декабря около 17:30 в университете была проведена экстренная пресс-конференция.

Улыбающийся усатый мужчина в очках, скрестивший руки на груди – Осава Рио (61 год), профессор Университета Цукуба; 7 декабря он был арестован по подозрению в принуждении к непристойности.

Предполагается, что с апреля по сентябрь 2021 года он совершал непристойные действия, такие как прикосновения к студентке двадцати лет в здании университета.

В связи с этим Университет Цукуба провёл пресс-конференцию около 17:30 в тот же день и извинился за поведение Осавы.

Вице-президент Като Кадзухико сказал, что университет очень серьёзно воспринял эту ситуацию и приносит искренние извинения перед женщинами-жертвами.

Будучи профессором престижного национального университета, Осава много лет изучал улучшение генов растений.

По словам одного из учащихся, посещавшего его занятия, Осава преподавал серьёзно и с энтузиазмом.

Почему Осава, имевший хорошую репутацию в университете, совершал непристойные поступки?

Обстоятельства инцидента раскрылись 18 ноября. Студентка двадцати с небольшим лет проконсультировалась с полицейским участком Цукуба по поводу ущерба, нанесенного ей в результате многократных прикосновений Осавы. Последующее расследование установило обвинения и арестовало Осаву.

Студенты университета Цукуба возмущены в связи с инцидентом, говоря, что преподаватели не должны пользоваться своим положением для таких действий. Сам Осава отверг обвинения, заявив, что не производил насильственных непристойных действий. Полиция расследует подробности этого дела.

(Опубликовано 7 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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